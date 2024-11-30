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Çankırı'da Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi

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Çankırı Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda, kış mevsiminde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Vali Mustafa Fırat Taşolar, kurumlar arası iletişimin önemine dikkat çekti.

Çankırı Valiliği koordinasyonunda, il genelinde kış mevsiminde trafik güvenliğini sağlamak üzere toplantı düzenlendi.

Çankırı'da, Vali Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında 'Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı' gerçekleştirildi. Kış mevsiminin trafik güvenliğine olumsuz etkilerini en aza indirmek, trafik kazalarıyla mücadele edebilmek ve trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla düzenlene toplantıda, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilgili şirketler tarafından konu ile ilgili sunumları yapıldı. Kış aylarında yaşanabilecek yoğun kar yağışı, buzlanma ve diğer olumsuz hava şartlarına karşı alınacak tedbirlerin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda, yol güvenliği, trafik akışının sürekliliği, enerji ve su kesintileri gibi kritik konular gündeme getirilirken, ayrıca özellikle kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için karla mücadele ekiplerinin hazır bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Toplantıda konuşan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kış mevsiminde yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı kurumların iletişimi üst seviyede tutması gerektiğini vurgulayarak ilgili bütün kurumların bu konuda tedbirli olmasını istedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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