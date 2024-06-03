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Çankırı'da hükümlüler okulları yeniliyor

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Çankırı'nın Orta ilçesinde bulunan Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu, hükümlülerin katılımıyla okulların boya, temizlik ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyor. Topluma Kazandırma ve İyileştirme Programı kapsamında hükümlüler, Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu'nda boya ve çevre düzenleme çalışması yaparken, okul duvarları ve bahçe demirleri de boyanıyor.

Çankırı'nın Orta ilçesinde hükümler, okulların boya, temizlik, onarım işlemlerini yapıyor.

Orta Açık Ceza İnfaz Kurumunun "Topluma Kazandırma ve İyileştirme Programı" çerçevesinde hükümlüler, teknik personel koordinesinde Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulunda boya ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Kurum ve okul personeliyle okulun bahçesinde peyzaj çalışması yapılırken, okul duvarları ve bahçe demirleri de hükümlüler tarafından boyandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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