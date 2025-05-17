Çankırı'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Çankırı'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı, 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra tarihi eser niteliğinde objeler ve silahlar ele geçirildi.

Çankırı'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

ÇANKIRI - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 15 kişi gözaltına alındı. Şüpyelilerden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde objeler, ruhsatsız tüfek, bıçak, sallama, muşta ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.C.E., M.E., C.T. ve E.K. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel
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