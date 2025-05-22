Çankırı'da Arama-Kurtarma Şenliği Büyük İlgi Gördü

Çankırı'da Arama-Kurtarma Şenliği Büyük İlgi Gördü
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Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Arama-Kurtarma Tanıtım ve Gençlik Sağlığı Şenliği', yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Etkinlikte arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verildi, itfaiye ekipleri yangınla müdahaleyi öğretti.

Arama-Kurtarma Tanıtım ve Gençlik Sağlığı Şenliği'ne üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi

ÇANKIRI - Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Arama-Kurtarma Tanıtım ve Gençlik Sağlığı Şenliği' yoğun ilgi gördü.

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen 'ÇAKÜ Gençlik Haftası Bilim, Kültür ve Sanat Festivali' çerçevesinde 'Arama-Kurtarma Tanıtım ve Gençlik Sağlığı Şenliği' düzenlendi. Uluyazı Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli kurumlar stant açarak arama-kurtarma faaliyetleri hakkında akademisyen ve öğrencilere bilgiler verdi. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmeyi uygulamalı öğretti. Yüzlerce kişinin katılım sağladığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, "Ben bu toplantıyı çok önemsiyorum. Malumunuz, ülkemiz afetler noktasında riskli bir bölgede yer alıyor. Sadece bölgemiz değil, aynı zamanda Türkiye olarak düşündüğümüz zaman nerede bir afet var, nerede bir sel var, nerede bir yangın var, nerede bir deprem var biliyorsunuz ki bizim aziz milletimiz hemen orada yardım ve arama-kurtarma faaliyetlerine başlıyor. Bu noktada da dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasındayız. Bu insanlık adına çok önemli bir durum. Bir sabah uyandığımızda bir afetle yüz yüze gelme ihtimali Allah korusun her zaman mümkün. Bir afet durumunda ya da bir acil yardım durumunda neler yapmamız gerekiyor, bunun bilgisi çok önemli. Çünkü sonuçta bir hayat kurtarma işi var bunun sonunda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel
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