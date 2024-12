Çankırı'da 223 özel hareket polisi mezun oldu

Çankırı'da düzenlenen törende, 29'u Azerbaycanlı olmak üzere 223 özel harekat polisi yemin ederek mesleğe adım attı. Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, genç polislere "Vatanımız sizlere emanettir" diyerek seslendi.

Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi'nin 65'inci dönem mezunları için görkemli bir tören düzenlendi. Orhan Saka Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın yanı sıra Azerbaycan Marşı'nın da okunmasıyla başladı. Törende, 29'u Azerbaycanlı olmak üzere toplam 223 özel harekat polisi yemin ederek mesleğe adım attı. Kursu başarıyla tamamlayan 10 özel harekat mezununa ise protokol üyeleri tarafından peç takılarak başarı belgeleri verildi.

"Vatanımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz sizlere emanettir"

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, "Kıymetli genç meslektaşlarım, bugün edeceğiniz ve ömrünüz boyunca sadık kalacağınız yemin ile bu kadim teşkilatın birer mensubu olacaksınız. Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden çalışacaksınız. Son dönemde komşu coğrafyalarımızda yaşananları da göz önünde bulundurarak, aziz milletimizin huzur ve güvenini sağlama yolunda en ön safta yer alacaksınız. Görevinizi yerine getirirken mazlumun ve mağdurun yanında duracaksınız. Devletimizin ve demokrasimizin teminatı olacaksınız. Her an ve her durumda tüm zorluklara karşı daima hazır bir vaziyette görevinizi en iyi şekilde sürdüreceksiniz. Görevinizi icra ederken medeniyetimizin bizlere miras bıraktığı değerlerden asla taviz vermeyeceksiniz. Her daim dürüst olacak, doğruluktan zerre sapmayacaksınız. Zaman içerisinde edindiğiniz tecrübe ve birikimlerinizi, cesaret ve kabiliyetlerinizle birleştirerek görevinizi çelikten bir zırha dönüştüreceksiniz. Biliniz ki vatanımız, bayrağımız, devletimiz ve milletimiz sizlere emanettir" dedi.

"Hiçbir bedel bizlerin yaptığı kutsal görevin karşılığı değildir"

Göreve "çelik bilek" olarak devam edeceklerini belirten Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin kınalı kuzuları, devletimizin çelik bileği, Özel Harekat Başkanlığımızın yiğit evlatları. Sizler, aramıza katılarak bizlere güç verdiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerle beraber, hem Türkiye topraklarında hem de devletimizin bize istikamet verdiği görevlerde canı gönülden başarı ile dün olduğu gibi bugün ve yarın da görevlerimizi alnımızın akıyla yapacağımıza hiçbir şüphem yoktur. Bize düşen, devletimizin bize verdiği istikamette, Türk milletinin boynunu büktürmeden görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmektir. Hiçbir bedel bizlerin yaptığı kutsal görevin karşılığı değildir. Bizler, ecdadımızdan aldığımız ilhamla, Türk milletinin bizlere güveniyle bu coğrafyada Türk'ün bileğinin bükülmediği bir özel kuvvet olarak bugün dünyada bu ölçekte birim biziz. Biz, bu coğrafyanın çelik bileği olarak görevlerimize devam edeceğiz, Allah'ın izniyle."

"Sonuna kadar savaşacağınıza inancımız tamdır"

Görevlerinde sonuna kadar savaşacaklarını kaydeden Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Arif Özdemir ise, "Kıymetli mezun arkadaşlarım, yolunuz milli ve manevi değerler uğruna şehadete eren kahraman şehitlerimizin, bedel ödemiş kahraman gazilerimizin yoludur. Bu kutsal yolda Allah'a baştan teslim olup, razı olacağı bir çizgide görevlerinizi yaparken devlete baba, vatana ana, millete kardeş, bayrağa şerefim ve onurum diyerek aldığınız eğitim ile mücadele edip sonuna kadar savaşacağınıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Tören, mezunların aileleriyle birlikte yaşadığı gurur dolu anlarla son buldu. - ÇANKIRI