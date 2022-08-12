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Çankayalılar, Birlik Aşuresi'nde Buluşacak

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Çankayalılar, Birlik Aşuresi'nde Buluşacak

Çankaya Belediyesi, Muharrem Orucu’nun ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları “Birlik Aşuresi” için bir araya getirecek. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sevgiye, kardeşliğe, dostluğa hizmet eden Birlik Aşuresi etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Çankaya Belediyesi, Muharrem Orucu'nun ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları "Birlik Aşuresi" için bir araya getirecek. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sevgiye, kardeşliğe, dostluğa hizmet eden Birlik Aşuresi etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem Orucu'nun ardından "Acılar dünde kalsın, bir daha yaşanmasın" sloganıyla tüm vatandaşları "Birlik Aşuresi" etkinliğinde buluşturacak. 14 Ağustos günü saat 17.30'da Uğur Mumcu Parkı'nda başlayacak olan etkinlik, 11 sivil toplum kuruluşuyla ortaklaşa gerçekleştirilecek. On binlerce Başkentliye aşure dağıtımı yapılacak etkinlikte, halk müziği sanatçıları Cengiz Özkan, Ersin Perçin, Erdal Beyazgül ve Gökhan Kılıç da sahne alacak.

TAŞDELEN: "TÜM VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İnsanlık, Hz. Hüseyin ve Ehlibeyt 'in katledilişinin acısını yüzyıllar geçse de yüreğinde yaşatmaya devam etmektedir. Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin ile Ehlibeyt'i rahmetle anıyor önlerinde saygıyla eğiliyorum. Muharrem Ayı'nda Cem Evleri'ne, Alevi derneklerine ve dernek başkanlarına düzenlenen saldırıları büyük bir nefretle kınadığımı da belirtmek isterim. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik olduğunu düşündüğüm ve organize bir şekilde gerçekleşen bu saldırıların faillerinin bir an önce adalet önünde hesap vermesi sağlanmalıdır. Bu vesile ile birlik aşuremizin sevgiye, kardeşliğe, dostluğa hizmet etmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızı Birlik Aşuremize davet ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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