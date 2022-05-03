Çankaya'da Sanatla Dolu Mayıs

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) - Çankaya Belediyesi, Başkentliler'i Mayıs ayında konserler, festivaller ve sergilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 10 sergi, 6 konser ve 25. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'ne ev sahipliği yapacak Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını da Mor ve Ötesi konseri ile kutlayacak.

Çankaya Belediyesi, bu ay sanatseverleri, 10 sergi, 6 konser ve 25. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali ile buluşturacak.

MOR VE ÖTESİ ÇANKAYA'DA

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanan Çankaya Belediyesi'nin gençlere sürprizi ise Mor ve Ötesi Konseri olacak. Grup, en sevilen şarkılarıyla, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'in yanı başında Anıtpark'ta sahne alacak.

KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ

Her yıl Çankaya Belediyesi'nin desteğiyle sinema tutkunlarına kapılarını açan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bu yıl 25'inci kez sinemaseverleri ağırlayacak. 26 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin bu yılki teması "Herkes için Adil bir Dünya" olacak.

"IŞIĞIMIZ ÇANKAYA'YI SARIYOR"

Çankaya Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda kapsamında "Farklı Renkler Farklı Sesler" Korosu Konserini Çankayalılarla buluşturacak. 10 Mayıs'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Şef Sait Aksu'nun yöneteceği "Işığımız Çankaya'yı Sarıyor" konseri düzenlenecek.

FAZLALIKLAR SERGİSİ FİKRET OTYAM'DA

Çankaya'nın en yeni sanat merkezi Fikret Otyam Sanat Merkezi, yeni sezonda sanatçı Veli Aras Yalçınkaya'nın "Fazlalıklar" sergisine ev sahipliği yapacak. Yalçınkaya'nın "önemsiz görünen fazlalıklar" üzerine bir deney olarak nitelediği yeni sergi, 13 Mayıs - 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında sanatseverleri konuk edecek.