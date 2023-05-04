Çankaya'da Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemelerinin Son Günü 31 Mayıs

Çankaya Belediyesi, vatandaşlara, 2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ilk taksit ödemelerinin son gününün 31 Mayıs olduğu hatırlattı.

Çankaya Belediyesi, vatandaşlara, 2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ilk taksit ödemelerinin son gününün 31 Mayıs olduğu hatırlattı.

Çankaya Belediyesi'nden bugün yapılan açıklamada, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine ilk taksit ödemeleri için son tarihin 31 Mayıs 2023 olduğunu bildirildi.

Vatandaşların faizle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Çankaya Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından çevrim içi vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor. Belediyeye ödemekle yükümlü olunan, fakat vadesi geçmiş olan borçların da 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma işlemleri devam ediyor.

E-BELEDİYE VE BANKA YOLUYLA ÖDEME İMKANI

Çankayalı vergi mükellefleri, tahsilat bürolarının yanı sıra belediyenin internet sayfasından ve Halkbank şubelerinden 31 Mayıs'a kadar ödemelerini yapabilecek. Dileyen vatandaşlar, 2023 yılına ait çevre ve temizlik vergisinin tamamını ödeyebilecek.

Vatandaşlar, semtlerde bulunan tahsilat bürolarında hafta içi 08: 00 ile 16: 00 saatleri arasında ve Kızılay'da bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı binasında 08: 00 ile 17: 00 saatleri arasında vergilerini yatırabilecek.