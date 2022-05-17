Çankaya'da 19 Mayıs'a Coşkulu Kutlama - Haberler

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ı dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor. Hafta boyunca ilçenin dört bir yanını bayraklarla süsleyen Çankaya Belediyesi, konser, bando ve halk oyunları gösterileriyle Başkentlilere unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatacak.

Çankaya Belediyesi, Başkentliler için dopdolu bir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması hazırladı. Hafta boyunca ilçenin dört bir yanını bayraklarla süsleyen Çankaya Belediyesi, konser, bando ve halk oyunları gösterileriyle Başkentlilere bayram coşkusu yaşatacak. Çankaya Belediyesi'nin 19 Mayıs Otobüsü de ilçenin cadde ve sokaklarını marşlarla dolaşarak, Çankayalılara bayrak hediye edecek.

Çankaya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılı kutlamaları, Anıtkabir'in yanı başında Anıtpark'ta gerçekleşecek Mor ve Ötesi konseri ile taçlanacak. Ücretsiz konser saat 20.00'de başlayacak.

Sabah saatlerinde Atapark'ta düzenlenecek resmi törenle başlayacak kutlamalar, Bahçelievler 7. Cadde, Cebeci, Kızılay, İsmet İnönü Parkı, Güvenpark ve Kuğulu Park'ta düzenlenecek bando gösteriyle sürecek. Dünya şampiyonu Çankaya Belediyesi Halk Oyunları Ekibi HOY-TUR da Atapark, Güvenpark, İsmet İnönü Parkı ve Kuğulu Park'ta Çankayalılarla buluşacak.

BAŞKAN TAŞDELEN'DEN DAVET

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Birlikten güç doğuyor anlayışımızı milli bayram kutlamalarımızda da sürdürüyoruz. Büyük Atamızı anacağımız 19 Mayıs'ın 103'üncü yılını büyük bir coşkuyla ve hep birlikte tüm Ankaralılarla kutlamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hem Çankaya'nın dört bir yanındaki bando ve halk oyunları gösterilerimizi izlemeye hem de Anıtpark'ta gerçekleştireceğimiz Mor ve Ötesi konserimize davet ediyorum" diye konuştu.