Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, "Renkler" Gösterisiyle Hayran Bıraktı - Haberler

Çankaya Belediyesi'nin Dünya şampiyonu halk dansları topluluğu HOY-TUR, MEB Şura Salonu'nda verdiği "Renkler" gösterisiyle Ankaralıları hayran bıraktı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Hoy-Tur bir dünya markası. Biz her zaman yanlarındayız ve her zaman tam destek vermeye devam edeceğiz. Bütün oyunlarda kadın erkek el ele omuz omuzaydı, çünkü bu topraklarda kadın ve erkek eşittir " dedi.

Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu bir yıllık çalışmalarını "Renkler" isimli yıl sonu gösterisinde sergiledi. MEB Şura Salonu'nda düzenlenen gösteri, salonu dolduran Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de gösteriye katılarak dansçıların ve vatandaşların heyecanına ortak oldu.

5 dünya, 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan halk dansları topluluğu HOY-TUR'un gösterisini yüzlerce Ankaralı izledi. Yıldızlar, gençler, yetişkinler olmak üzere üç kategoride Anadolu'nun farklı birçok yöresinin eserlerini sergileyen dansçılar, performanslarıyla göz doldurdu. Renkler adlı gösteri Anadolu'nun renklerini izleyicilere sunarken, HOY-TUR'un yıldız dansçıları ise finalde oynadıkları horonla Başkent'te Karadeniz rüzgarı estirdi.

ALPER TAŞDELEN: "HOY-TUR'LA GURUR DUYUYORUZ"

Gösterinin ardından Hoy-Tur'un hocası Kadri Ergen'e çiçek veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu'yla gurur duyduğunu belirterek, "Hoy-Tur bir dünya markası. Biz her zaman yanlarındayız ve her zaman tam destek vermeye devam edeceğiz. Başarılarından dolayı Kadri Hocamı ve bütün dansçılarımızı kutluyorum. Yedi bölgeden Anadolu'nun bütün güzelliklerini izledik. Bütün oyunlarda kadın erkek el ele omuz omuzaydı, çünkü bu topraklarda kadın ve erkek eşittir" dedi.

Taşdelen'in konuşmasının sonundaki "Yaşasın demokrasi, yaşasın kadın erkek eşitliği, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı" sözleri salondan büyük alkış aldı.

ANKA / Yerel