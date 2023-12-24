Çankaya Belediyesi Engelli Bireylerin Ailelerine Psikodrama Atölyesi Düzenledi

Çankaya Belediyesi, Öğretim Görevlisi ve Psikodrama Grup Terapisti Odise Vuçinas'ı Çankaya'da konuk etti. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik psikodrama atölye çalışmasına anne ve babalar yoğun katılım gösterdi.

Çankaya Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin aileleri için hizmete açtığı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde farklı etkinlikler yapmaya devam ediyor. Alanında önemli çalışmalara imza atan Öğretim Görevlisi ve Psikodrama Grup Terapisti Odise Vuçinas, engelli bireyler ve aileleri için psikodrama atölye çalışması gerçekleştirdi. Engelli bireylerin ebeveynleri eğitime yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikodrama Eğitmeni Odise Vuçinas tarafından verilen eğitimde, kişinin grup içinde iyileşmesini amaçlayan ve bunu da tiyatral canlandırmalar yoluyla gerçekleştiren psikodramadan yararlanıldı. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen atölyede ebeveynlere çocuklarıyla iletişim kurmalarında doğru ve hatalı davranışların neler olduğu bir terapi yöntemi olan psikodramanın çeşitli teknikleriyle anlatıldı. Eğitime engelsiz yaşam merkezi kursiyerlerinin aileleri yoğun katılım gösterdi.

DOĞRU İLETİŞİM TEKNİKLERİ ÖĞRETİLDİ

Ebeveynlere, gündelik hayatın telaşı içinde, aceleyle düşünmeden, bazen de yanlış öğrenmeler sonucunda, iletişim örüntülerinin istenmeyen sonuçlara götürebildiğinin anlatıldığı etkinlikte, örtük ve açık mesajlar bütünü olan iletilerin bireylerde nasıl karşılık bulduğu ve sonuçları diyaloglarla açıklandı. Etkinliğe ilgiyle katılan veliler, farklı davranışlarla iletişim kurabilme yollarını öğrenmekten memnun kaldılar.