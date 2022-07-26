Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi'nde Yaz Okulu Başladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 2017 yılında çocukların teknoloji ile tanışmalarına olanak sağlamak için hayata geçirdiği Çocuk Teknoloji Evi'nde, ikinci dönem yaz okulu başladı. Kodlama, Robotik Kodlama ve 3D Tasarım olmak üzere üç farklı atölyeden oluşan yaz okulu dersleri, konularında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Kodlama Atölyesinde blok tabanlı bir sistemle programlamanın ön aşamalarını ve algoritma mantığını öğrenme imkanı bulan çocuklar, 3D Tasarım Atölyesi'nde de 3 boyutlu tasarım yapmayı öğreniyor. Eğitmenler çocuklara, hangi sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve neler yapılabileceği ile ilgili bilgileri öğrenme fırsatı sunuyor. 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar alan çocuklar Robotik Kodlama Atölyesi'nde ise lego setleriyle robotlar oluşturarak, onlara hareket komutları yüklemeyi ve programlamayı öğreniyor.

"ONLARIN TEKNOLOJİYİ TANIMALARI, KULLANMAYI ÖĞRENMELERİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE BİZİM İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"

Yeni dünya düzeninin teknoloji ile şekillendiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız en iyi hizmetlerden birisi de Çocuk Teknoloji Evi'ni öğrencilerimizle buluşturmak oldu. Onların teknolojiyi tanımaları, kullanmayı öğrenmeleri çocuklarımız için de bizim için de çok önemli. Çağımızda teknoloji olmazsa olmaz. Çocuklarımız için ücretsiz verdiğimiz bu eğitimde öğrencilerimiz yaz boyunca kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar" diye konuştu.