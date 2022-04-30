Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den Bayram Mesajı: 'Ramazan Kardeşliği, Sofraları. Bereketi Paylaşmaktır'

ÇANKAYA, ANKARA (ANKA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan Bayramı mesajında "Ramazan kardeşliği paylaşmaktır, Ramazan sofraları paylaşmaktır, bereketi paylaşmaktır. Birlikte nice bayramlar dilerim" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yayımladığı mesajla vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Alper Taşdelen'in bayram mesajı şöyle:

"Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden ramazanın anlam ve önemine uygun bir ayı daha geride bıraktık. Ramazan; kardeşliktir, birlik ve beraberliktir, sofraları paylaşmaktır, bereketi paylaşmaktır. Biz de bu duygularla 2014 yılından bu yana kurduğumuz iftar çadırlarımızı bu ramazanda da kurarak soframızı paylaştık. Hem iftar çadırlarımızda hem de Zübeyde Hanım Sosyal Tesisimizde verdiğimiz iftar yemeklerimizde 150 bini aşkın yurttaşımızla bir arada olduk. Bu ramazan da gelir durumu düşük ailelerimizin çocuklarına süt, ayakkabı, kıyafet yardımında bulunduk. 20 bin haneye 300 TL'lik Gıda Kart, 1818 haneye 600 TL'lik Halk Kart desteği verdik. Tüm imkanlarımızla Ramazan ayında da pandemi ve zorlu ekonomik şartlarla mücadele eden halkımızın yanında olmaya gayret ettik. Bundan sonra da yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz.

Her birimizin ibadetimizi özgürce yerine getirdiğimiz bu toprakları bize vatan yapan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı, şükran ve minnetle anıyorum. Ülkemizin ve halkımızın birlik, bütünlüğünün sonsuza kadar sürmesini temenni ediyor, Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa barış getirmesini diliyorum. Birlikteliğimizi güçlendirecek ve geleceğe umutla yürüyeceğimiz inancıyla, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, huzur, esenlik diliyorum."