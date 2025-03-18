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Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümünde 2 ANKA III gökyüzüne havalandı

Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümünde 2 ANKA III gökyüzüne havalandı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA III Hava-Yer Görev Uçağı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde anlamlı bir uçuş gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA III Hava-Yer Görev Uçağı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde anlamlı bir uçuş gerçekleştirdi.

İlk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren delta kanat yapısındaki 2 ANKA III, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde test faaliyeti kapsamında Mürted Hava Meydan Komutanlığından havalandı. ANKA III'ün iki prototipi 35 dakika süren uçuşta 8.000 feet irtifaya ulaştı. Uçuş testinde tek yer kontrol istasyonu üzerinden çoklu uçak kontrolü ve sonrasındaki sürü uçuş faaliyetlerinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı.

Düşük görünürlük, yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesi ile önemli bir fark oluşturan ANKA III'ün test uçuşları devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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