Çanakkale Zaferi Erdek'te törenlerle kutlandı

ERDEK, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir (İHA) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Balıkesir'in Erdek İlçesinde Cumhuriyet Meydanında anma günü programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin ardından, Erdek Şehitliği ziyaret edildi ve ardından, Erdek Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış oldukları programa geçildi.

Törene; Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Ertan Engerek, Belediye Başkanı Burhan Karışık, Erdek Cumhuriyet Savcısı Kemal Çelik, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Serkan İnceöz, Erdek İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb Halil İbrahim İlanku, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programın ardından; Protokol üyeleri şehit ve gazi aileleri ile birlikte yemek yediler. - BALIKESİR