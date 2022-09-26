Çanakkale genel haberi: Lapseki'nin kurtuluşu kutlandı

Lapseki'nin kurtuluşu kutlandı

ÇANAKKALE - Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut konseri gerçekleştirildi. Aynı zamanda 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece boyunca kırmızı beyaz ışıklar yanıp sönerek görsel şölen sundu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut konseri gerçekleştirildi. Aynı zamanda 1915 Çanakkale Köprüsünde gece boyunca kırmızı beyaz ışıklar yanıp sönerek görsel şölen sundu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz yaptığı konuşmasında, "Öncelikle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Sevgili gençler bu memleket bizim, Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Etkinliğe, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emrah Toprak, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.