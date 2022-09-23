Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale yerel haberi... Ulu Çınarlardan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür

Yerel Haberler

Çanakkale yerel haberi... Ulu Çınarlardan Büyükkılıç'a Çanakkale'den teşekkür

Çanakkale yerel haberi... Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ndeki ulu çınarlar, tarihin ve destanın yazıldığı Çanakkale'den, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a seslendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ndeki ulu çınarlar, tarihin ve destanın yazıldığı Çanakkale'den, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a seslendi. Ulu çınarlar çektikleri videoda Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale şehitliğine yolcu edilen ulu çınarlar, 4 gün boyunca tarihin en büyük zaferlerinden birinin yaşandığı Çanakkale'yi rehber eşliğinde gezdiler. Ziyaret dolayısıyla çok duygulu anlar geçirdiklerini ve çok memnun kaldıklarını ifade eden yaşlı vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç'a Çanakkale gezisi için teşekkürlerini iletti. Yaşlı vatandaşlardan Semiha Parım, 'Dualarım sizinle' diyerek, "Çok teşekkür ediyorum. Çok yer gezdim ama her tarafı bastırdı, her yerden üstün kaldım. Dualarım hepinize. Bizi buraya gönderenlerin hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Gençlerin de Çanakkale'yi görmesini tavsiye eden Şerife Karapınar ise şöyle konuştu;

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi buralara kadar gönderip, bu güzel kıymetli şehri gezmemize vesile olduğu için çok duygulandık. Gerçekten çok büyük feyz aldık. Gençlerimizi de göndermesini tavsiye ediyorum."

Osman Atabey isimli ulu çınar da "Çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sayın yöneticilere çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdi. Sağ olsun. Var olsun. Allah ondan razı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç Mustafa Kumlu Çanakkale Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title