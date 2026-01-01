Vali Toraman, Yeni Yılı Güvenlik Ekipleriyle Karşıladı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yılbaşında görev başında olan polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Çanakkale Valisi Doç.Dr. Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci ile birlikte İskele Meydanındaki uygulama noktasında görevi başında olan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Personele hayırlı görevler diledi.

Yeni yıl arifesinde kayda değer herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyleyen Vali Toraman, "Bugün yılbaşı münasebetiyle Çanakkaleli hemşerilerimizin, yurt içinden veya yurt dışından Çanakkale'mize gelen misafirlerimizin emniyet ve huzuru için almış olduğumuz tedbirleri sahada gözlemlemek için il emniyet müdürümüzle, il jandarma komutanımızla ve sahil güvenlik grup komutanımızla beraber dolaşıyoruz. Çok şükür şu ana kadar ilimizde kayda değer herhangi bir olumsuz hadise olmadı" dedi.

Görevli personelin 7/24 esasıyla çalıştığını belirten Vali Toraman, "İçişleri Bakanlığı'mızın talimatları doğrultusunda biz sabah saatlerinden itibaren 24 saat esasına dair olarak tedbirlerimizi önceden planlamıştık. Bu çerçevede 2 bin 628 kolluk personeli sahada görevli. 583 ekip olarak çalışıyorlar ve 577 araçla devriye hizmetlerine dahil olmak üzere bu faaliyetlerini yürütüyorlar. Denizlilerde de Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımız 8 yüzer gemisiyle, botuyla vazifesini icra ediyor. Gün boyu Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz gıda ve yiyecek denetimlerini yaptılar. Yine yapmaya devam ediyorlar. Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz fiyat etiket denetimlerini yapıyorlar. Öte yandan bizim 112 servisimiz 24 saat esasında vazifesinin başında. Her türlü ihbarı hızlı bir şekilde değerlendiriyorlar. Hastanelerimizde acil birimlerimiz, arkadaşlarımız her zaman 24 saat esasına göre vazifelerin başındalar. Ambulanslarımız, ekiplerimiz ihtiyaç olduğunda hızlı bir şekilde müdahale ediyorlar. İnşallah 2026 yılı da başta Çanakkale'miz olmak üzere ülkemize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olarak geçer. Biz vatandaşımızın huzuru için, can ve mal emniyeti için 7/24 görevimizin başındayız" diye konuştu.

Vali Toraman, Yalova'da 3 polisin şehit verildiği olay hakkında ise şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız özveriyle vazifelerini yürütüyorlar. Her türlü suç ve suçluyla mücadelede büyük bir kararlılıkla vazife yapıyorlar. Bu vesileyle son olarak Yalova'da vazifesi başında şehit olan arkadaşlarımız başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Her türlü terör örgütüyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşımızın yanında, onların emrinde devletimizin ve milletimizin bekası için vazifemizi şuurlu bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz." - ÇANAKKALE