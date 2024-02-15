Çanakkale Valisi Ayvacık ilçesinde Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ayvacık ilçesine giderek, Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti.

İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Çelikve Geri Gönderme Merkezi Müdürü İlyada Bulut tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, Geri Gönderme Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali İlhami Aktaş, Geri Gönderme merkezi müdürlüğün hizmet birimlerini gezerek personele çalışmalarında başarılar diledi. Ardından Ayvacık ilçesinde yapımı devam eden düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezi inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezi binasının yapımında gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali İlhami Aktaş, yapım çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezi hizmet binasının Ayvacık ilçemize hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali İlhami Aktaş'ın Ayvacık ilçesi ziyaretlerine Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Eren Arslantaş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç, Geri Gönderme Merkezi Müdürü İlyada Bulut ve Geri Gönderme Sevk Koruma Takım Komutanı J. Teğmen İbrahim Mert Türkoğlu eşlik etti. - ÇANAKKALE