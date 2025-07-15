Çanakkale Valisi, 15 Temmuz Gazisini Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi, 15 Temmuz Gazisini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazisi Mesut Karaman'ı ziyaret etti ve kahraman gaziye şükranlarını sundu.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman ile beraberindeki heyet 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz gazisi Mesut Karaman'ı ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman ile beraberindeki heyet 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde 15 Temmuz gazisi Mesut Karaman'ı ziyaret etti. Karaman, darbe girişimi sırasında İstanbul Topkule kışlasında yaralanarak gazi oldu. Vali Toraman, vatan uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden kahraman gaziye şükranlarını sunduklarını belirtti.

15 Temmuz gazisi Mesut Karaman'a yapılan ziyarette, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'ta bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi: Yanmaz kefen pazarlayıcısı

Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış birbirine girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık

Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınır mı? Bakandan yeşil ışık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.