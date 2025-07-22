Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tatvan'da Açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tatvan'da Açıldı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde açılan 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi', tarihi objelerin sergilendiği ve dijital gösterimlerin sunulduğu bir organizasyon. Ziyaretçiler, savaş atmosferini yaşama fırsatı buldu.

Çanakkale Savaşları'ndan günümüze ulaşan tarihi objelerin sergilendiği ve dijital gösterimlerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Bitlis'in Tatvan ilçesinde ziyarete açıldı.

Tatvan ilçe merkezindeki bir AVM önünde konuşlandırılan mobil müze, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, Çanakkale Savaşları dönemine ait silah, askeri malzeme, kişisel eşyalar ve belgeleri yakından inceleme fırsatı bulurken, savaş atmosferini yansıtan dijital sunumlarla da o dönemin ruhunu yeniden yaşadı.

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de, beraberindeki kurum amirleriyle müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Demirer, müzenin özellikle genç nesiller için tarih bilincinin oluşmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Mobil müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerini ziyaret ediyor. 2021 yılında başlatılan bu özel organizasyonla Çanakkale ruhunun yurt genelinde tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Tatvan'da vatandaşlarla buluşan mobil müze, sonraki durağında Bitlis merkezde ziyaretçilerini ağırlayacak. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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