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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Daha önce saat 19.00'da kapanan merkez, yapılan yeni düzenlemeyle artık saat 21.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kütüphane ve ders çalışma alanı imkanı da sunan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Özellikle Çanakkale Kordon bölgesinde öğrencilerin yararlanabileceği ücretsiz ders çalışma alanlarının sınırlı olması göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen düzenlemeyle, öğrencilerin merkezden daha uzun süre faydalanabilmesi amaçlanıyor.

Yeni uygulamayla birlikte öğrenciler ve araştırmacılar, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin sunduğu kütüphane ve çalışma ortamından saat 21.00'e kadar ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı