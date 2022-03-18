Çanakkale kahramanları için Mevlid-i Şerif okutuldu - Haberler

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Çanakkale kahramanları için Mevlid-i Şerif okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çanakkale kahramanları için Mevlid-i Şerif okutuldu

Adıyaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolaysıyla vatanın her karış toprağını kanlarıyla sulayan ve bu uğurda şehadete erişen kahraman şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

ÇANAKKALE (İHA) - Adıyaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolaysıyla vatanın her karış toprağını kanlarıyla sulayan ve bu uğurda şehadete erişen kahraman şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

Yeni Pınar Caminde okunan Mevlid-i Şerife Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Mevlid programında eller semaya kaldırılarak İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna Çanakkale'den bugüne kadar üzerinde yaşadığımız kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden tüm şehitler için dualar edildi. - ADIYAMAN

Çanakkale kahramanları için Mevlid-i Şerif okutuldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Ergüder, Çanakkale, Adıyaman, 18 mart, Yerel, Haberler

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