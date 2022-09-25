Çanakkale haberi: Gelibolu'da 'Doğalgaz İlk Kazı Töreni' gerçekleşti

Gelibolu'da 'Doğalgaz İlk Kazı Töreni' gerçekleşti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'Doğalgaz İlk Kazı Töreni' gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Gelibolu Hükümet Konağı önünde Gelibolu Doğalgaz İlk Kazı Töreni gerçekleştirildi. Törene, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İl Genel Meclisi Üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Aksa Doğalgaz Firması yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Gelibolu merkezinde bulunan 3 mahallemize Aralık ayının sonuna kadar inşallah boru döşeme işini bitireceğiz. Taşıma sisteminden bu borular üzerinden doğalgaz vermeye başlayacağız. Aralık ayı sonunda en azından evlerin bir kısmında doğalgazımız inşallah yanmaya başlayacak" dedi.

Ardından kepçe ile ilk kazının yapıldığı caddesine geçilerek kazı işlemi başladı.