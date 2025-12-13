Haberler

Gelibolu'da inşa edilecek yeni feribot iskelesi incelendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapım aşamasındaki feribot iskelesi, valilik ve ilgili protokol tarafından yerinde incelendi. Çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapım aşaması devam eden feribot iskelesi il protokolü tarafından incelendi.

Gelibolu ilçesinde yeni yapılacak olan feribot iskelesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Feribot iskelesi çalışmaları Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve beraberindekiler ile yerinde incelendi. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alındı. - ÇANAKKALE

