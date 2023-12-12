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Çanakkale'den Umre Ziyaretine Dualarla Uğurlama

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama programına Lapseki Kaymakamı, Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı da katıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar kutsal topraklara dualarla uğurladı.

Uğurlama programına Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin ve vatandaşlar katıldı. Programda dualar ve ilahiler okundu.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Bugün özel bir program için burada toplanmış bulunuyoruz. O kutsal topraklara gidip Peygamber efendimizi ziyaret etmek, Beytullahı ziyaret etmek ve oradaki kutsal yerleri ziyaret etmek herkese nasip olmuyor. Bugün nasip olan arkadaşlarımız, dostlarımız inşallah bu gece kutsal topraklarda olacaklar. Rabbim hepimize hem umreyi hem haccı nasip etsin diyorum. Tabi ki ben buradan özellikle genç kardeşlerimize özellikle şunu söylemek istiyorum. Bizde çok şükür gittik umreye ama oraya genç gitmek farklı bir şey. Bunun için genç kardeşlerimize bir an önce gitmelerini o kutsal toprakları ziyaret etmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Buradan bugün umre ziyareti için kutsal topraklara yola çıkan arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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