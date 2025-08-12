Çanakkale'deki Orman Yangınları Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen orman yangınlarının ardından yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, " Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik. 10 binada bulunan; 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA