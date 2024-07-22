Çanakkale'deki deprem anında işyerinde panik

Çanakkale'deki deprem anında bir işyerindeki panik güvenlik kamerasına yansıdı. Fotoğrafçı dükkanındaki esnaf hemen dışarıya kaçtı.

Ezine merkezli 4.7 büyüklüğündeki deprem 17.37'de yaşandı. Deprem anında bir esnaf sarsıntıyı hissedip soluğu sokakta aldı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. - ÇANAKKALE