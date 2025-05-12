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Çanakkale'de Nadir Görülen Uğur Böceği Örümceği Keşfedildi

Çanakkale'de Nadir Görülen Uğur Böceği Örümceği Keşfedildi
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Çanakkale'de doğa yürüyüşü sırasında Orman Yüksek Mühendisi Mehmet Akkan, Eresidae familyasına ait nadir görülen Uğur Böceği Örümceği'ni keşfetti. Akkan, bu örümceğin doğadaki dengeyi koruma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Çanakkale'de ender rastlanan bir örümcek türü görüldü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de doğa yürüyüşüne çıkan Orman Yüksek Mühendisi Mehmet Akkan, nadir görülen bir örümcek türüne rastladı. Akkan, örümceğin görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çanakkale Kazdağları Biga Yarımadası'nda doğa yürüyüşüne çıkan Orman Yüksek Mühendisi Mehmet Akkan, nadir görülen bir örümcek türüne rastladı. Eresidae familyasına ait olan Uğur Böceği Örümceği; doğada sinek, bit, kene gibi küçük canlılarla besleniyor. Kazdağları'nda rastlanan bu özel örümcek türü, başta İngiltere ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde IUCN Kırmızı Listesi'nde "tehlike altındaki türler" arasında yer alıyor. Akkan örümceğin görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medya hesaplarından "İzlemek, dokunmak hissetmek muhteşem bir duygu. Nadir görünmektedir. Biga Yarımadasında, Kazdağlarında, Çanakkalede bu örümceğin olması beni çok mutlu etti" ifadeleriyle paylaştı.

Sosyal medya hesaplarından nadir görülen örümceğin görüntülerini paylaşan Akkan, paylaşımında "Bu Uğur Böceği Örümceği'nin olması doğada ki bit ve keneyi popülasyonunu azaltmaktadır. Böylece doğa, ormanlar yaban hayvanları ve biz insanlar için daha güvenli olacaktır. Doğada her şey denge içindedir. İnsan bilmediğinden korkar veya ona zarar verir. Bu sevimli örümcek doğa için ve doğanın bir parçası olduğumuz bizler için çok faydalı. Korkmayalım, öldürmeyelim, kaçmayalım. Sadece muhteşem güzelliğin farkına vararak, temas etmeden izleyelim ve sevelim. Uğur Böceği Örümceği ile karşılaşmaktan çok keyif aldım. Bana, siz değerli okuyuculara, Çanakkale ye, Kazdağları'na, ülkemize ve dünyamıza şans ve güzellikler getirmesini dilerim. Bütün canlılar sıkıştırıldığı zaman kendini savunmak için mücadele etmektedir. Uğur Böceği Örümceği zehirli değildir ancak alerjik bünyeli çocuklar reaksiyon verebilmektedir. Benim gibi temas etmeyiniz. Tarihte Binbir Pınarlı İda olarak bilinen Kazdağları sahip olduğu ekosistem ve havası ile ülkemiz ve dünyadaki sayılı önemli yerlerdendir. Bu Yakışıklı Uğur Böceği Örümceği, varlığıyla yine bize Biga Yarımadası ve Kazdağları'nın biyolojik çeşitliliğini, zenginliğini sunmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - Yerel
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