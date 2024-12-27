Çanakkale'de Kar Yağışı Dumanlı Dağı'nı Beyaza Bürüdü

Çanakkale'de kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çanakkale'de Lapseki ilçesinin en yüksek yeri konumundaki Dumanlı Dağı'nda hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Lapseki'nin en yüksek yeri olan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Dumanlı Dağı beyaza büründü. Kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı. Beyaz örtü adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Feribot seferlerine fırtına engeli

Öte yandan, Kuzey Ege'de etkili olan olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. - ÇANAKKALE