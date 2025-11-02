Çanakkale'de Havut Giydirme Hayrı Düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde havut giydirme hayrı düzenlendi.

Deve güreşi sezonunun başladığını haber eden ve kültürel bir ritüeli oluşturan havut giydirme hayrı ilçe merkezinde bulunan Deveciler Konağında düzenlendi.

Dualarla yeni sezon açılışını yapan deveciler, davul zurna eşliğinde develere havut giydirdi. Çan Deve Severler Derneği Başkanı Coşkun Taşlık, "300 yıllık geleneğimiz olan deve güreşlerimizin mirasını taşımaktan onur duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde deve güreşleri takvimi açıklanacak. Bizlerde bu güreşlerimize iştirak etmek için bugün burada develerimize havutlarını giydirdik. İnşallah hayırlı bir güreş sezonu geçiririz "dedi. Yapılan hayır sonrası katılımcılara keşkek ikramı yapıldı. - ÇANAKKALE