Haberler

Çanakkale'de Gençlik Buluşması Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çan Fatih Camii'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programında 100'ü aşkın genç bir araya geldi. Programda İlçe Müftüsü Ergün Çelik, gençlere Fil Suresi üzerinden önemli mesajlar verdi.

Çan Fatih Camii'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında, 100'ü aşkın genç bir araya geldi.

Fatih Camii İmam Hatibi Burhan Bilim'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü Ergün Çelik, Fil Suresi üzerinden gençlere anlamlı mesajlar vererek inanç, sabır ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Gençlerin camiyle olan bağlarını güçlendiren etkinlik sonunda döner ayran ikramı yapıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak

Yeni düzenleme geliyor! Öğretmenlerin artık bunları giymesi yasak
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.