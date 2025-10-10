Çanakkale'de Gençlik Buluşması Düzenlendi
Çan Fatih Camii'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programında 100'ü aşkın genç bir araya geldi. Programda İlçe Müftüsü Ergün Çelik, gençlere Fil Suresi üzerinden önemli mesajlar verdi.
Fatih Camii İmam Hatibi Burhan Bilim'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü Ergün Çelik, Fil Suresi üzerinden gençlere anlamlı mesajlar vererek inanç, sabır ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Gençlerin camiyle olan bağlarını güçlendiren etkinlik sonunda döner ayran ikramı yapıldı. - ÇANAKKALE
