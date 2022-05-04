Çanakkale'de Feribot Kuyruğu

Ramazan bayramının son gününde, tatilciler dönüş yoluna çıktı. Çanakkale kent merkezinden Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul ve Trakya'nın çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğunun, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne kadar yaklaşık 1 kilometre uzadığı görüldü.

Köprüyü fiyatından dolayı kullanmadığını belirten bir vatandaş ise, "Gelirken kullandım 272 lira aldı" dedi. GESTAŞ firması görevlileri geçişleri hızlandırmak için seyyar olarak kuyruktaki sürücülere bilet keserken, vatandaşlar feribot geçişi için 135 TL ücret ödedi.