Çanakkale'de Feribot Kuyruğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de Feribot Kuyruğu

ANKA - Mehmet Andaç - Yerel
 - Güncelleme:

Ramazan bayramının son gününde, tatilciler dönüş yoluna çıktı. Çanakkale kent merkezinden Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturdu.

Ramazan bayramının son gününde, tatilciler dönüş yoluna çıktı. Çanakkale kent merkezinden Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul ve Trakya'nın çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğunun, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne kadar yaklaşık 1 kilometre uzadığı görüldü.

Köprüyü fiyatından dolayı kullanmadığını belirten bir vatandaş ise, "Gelirken kullandım 272 lira aldı" dedi. GESTAŞ firması görevlileri geçişleri hızlandırmak için seyyar olarak kuyruktaki sürücülere bilet keserken, vatandaşlar feribot geçişi için 135 TL ücret ödedi.

ANKA / Mehmet Andaç - Yerel

Ramazan Bayramı, Kilitbahir, Çanakkale, İstanbul, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title