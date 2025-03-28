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Çanakkale'de Ev Yangınına Kundaklama Şüphesi: 1 Gözaltı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evde çıkan yangın sonrası, ev sahibinin kardeşi tarafından kundaklama yapıldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de ev yangınına kundaklama şüphesi: 1 gözaltı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün akşam çıkan ev yangınında polis kundaklama şüphesiyle 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur Caddesinde Ramis Şahin'e ait evde yangın çıktı. Yangın çıktığında evde bulunan Aysel Şahin, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama şüphesine 1 gözaltı

Öte yandan yanan evle ilgili ev sahibi Ramis Şahin, evinin eşinin kardeşi A.K. tarafından kundaklandığını iddia etti. Bayramiç ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kundaklama şüphesiyle A.K. Polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH DALDAL - Yerel
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