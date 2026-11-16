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Çanakkale'de Dünya Diyabet Günü'nde devlet hastanesinde bilgilendirme standı kuruldu

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Çanakkale'de Dünya Diyabet Günü'nde devlet hastanesinde bilgilendirme standı kuruldu
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Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü kapsamında bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlikte vatandaşlara diyabet risk testi uygulandı, parmak ucundan kan şekeri ölçüldü ve diyabet tanılı vatandaşlar Diyabet Okuluna kaydedildi.

Çanakkale'de Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde, diyabet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından 2026-2027 yılları için belirlenen 'Erken Harekete Geçin' teması doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, Diyabet Eğitimi Hemşireleri tarafından vatandaşlara diyabet risk testi uygulanarak parmak ucundan kan şekeri ölçümleri yapıldı. Ayrıca diyabet tarama testlerinin önemi, düzenli hekim kontrollerinin gerekliliği, diyabetin risk faktörleri, belirtileri ve hastalıktan korunma yolları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Etkinlik çerçevesinde diyabet tanısı bulunan vatandaşlar, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hizmet veren Diyabet Okuluna davet edilerek eğitim programına katılmaları için kayıtları gerçekleştirildi. Hastane yöneticileri, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanları ile sağlık çalışanlarının da katılarak destek verdiği etkinlik, hastanede sağlık hizmeti almak üzere gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Gerçekleştirilen etkinlikle diyabetin erken dönemde fark edilmesi, düzenli sağlık kontrollerinin öneminin vurgulanması ve diyabetli bireylerin hastalık yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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