Çanakkale'de Çiftçilerden Filistin'e Destek: Tarlalarına Bayrak Çizdiler

Çanakkale'de Çiftçilerden Filistin'e Destek: Tarlalarına Bayrak Çizdiler
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Hüseyin ve Fikret Savaş kardeşler, tarlalarına traktörle Filistin bayrağı çizerek 'Özgür Filistin' yazdı. Dron ile çekilen görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Çanakkale'de Filistin halkına destek vermek isteyen çiftçi tarlasına traktörüyle Filistin bayrağı çizerek 'Özgür Filistin' yazdı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı köyünde Hüseyin Savaş ve Fikret Savaş kendilerine ait tarlaya Filistin halkına destek vermek için traktörüyle Filistin bayrağı çizerek 'Özgür Filistin' yazdı. Tarlanın dron ile çekilen görüntüsü ise beğeni topladı.

Savaş kardeşler, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntülerde "Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
