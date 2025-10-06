Çanakkale'de Çiftçilerden Filistin'e Destek: Tarlalarına Bayrak Çizdiler

Çanakkale'de Filistin halkına destek vermek isteyen çiftçi tarlasına traktörüyle Filistin bayrağı çizerek 'Özgür Filistin' yazdı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı köyünde Hüseyin Savaş ve Fikret Savaş kendilerine ait tarlaya Filistin halkına destek vermek için traktörüyle Filistin bayrağı çizerek 'Özgür Filistin' yazdı. Tarlanın dron ile çekilen görüntüsü ise beğeni topladı.

Savaş kardeşler, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntülerde "Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE