Çanakkale'de Bilgi Yarışmasında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen bilgi yarışmasında Çanakkale genelinde başarılı olan Çanlı öğrenciler ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, gençleri milli ve manevi değerler ile buluşturmaya yönelik olarak düzenlenen Umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere, ödülleri Çan İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle takdim edildi. Törende konuşan Çan İlçe Müftüsü Mustafa Ekin, lise ve üniversite kategorilerinde üstün başarı göstererek ödül kazanan öğrencileri tebrik ederek, bu başarıda pay sahibi olan öğretmenlerine ve emek veren ailelerine teşekkür etti. Çan'da sınava katılarak, Çanakkale il genelinde ilk 20'ye giren 5 öğrencinin her birine 3.000 TL, 20'den 50'ye kadar olan 9 öğrencinin her birine ise 1.000 TL ödül verildi. - ÇANAKKALE