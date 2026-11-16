Çanakkale'de 2 lisanslı firmanın tehlikeli atık taşıma araçları denetlendi

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Çanakkale'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tehlikeli atık taşıma araçlarına denetim gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Atıkların Karayolunda Taşınması Tebliği çerçevesinde lisans verilen 2 adet firma bulunuyor. Lisansa sahip firmalara ait tehlikeli atık taşıma araçlarında tebliğ çerçevesinde özellikleri ve mevzuata uygunlukları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince sahada denetlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı