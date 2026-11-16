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Çanakkale'de 2 lisanslı firmanın tehlikeli atık taşıma araçları denetlendi

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Çanakkale'de 2 lisanslı firmanın tehlikeli atık taşıma araçları denetlendi
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Çanakkale'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, tehlikeli atık taşıma araçlarını sahada denetledi. Atıkların Karayolunda Taşınması Tebliği kapsamında lisans verilen 2 firmanın araçlarında özellikler ve mevzuata uygunluk teknik personelce incelendi.

Çanakkale'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tehlikeli atık taşıma araçlarına denetim gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Atıkların Karayolunda Taşınması Tebliği çerçevesinde lisans verilen 2 adet firma bulunuyor. Lisansa sahip firmalara ait tehlikeli atık taşıma araçlarında tebliğ çerçevesinde özellikleri ve mevzuata uygunlukları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince sahada denetlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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