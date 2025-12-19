Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle tekrar trafiğe açıldı
Çanakkale Boğazı sabah saat 08.00 itibarıyla yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yoğun sisin ardından görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle beraber saat 12.25 itibarıyla tekrar açıldı. Öte yandan sis nedeniyle geçici olarak iptal edilen Lapseki- Gelibolu feribot seferleri yeniden başlatıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel