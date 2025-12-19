Haberler

Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle tekrar trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisin ardından çift yönlü transit gemi geçişlerine saat 12.25 itibarıyla açıldı. Ayrıca, sis nedeniyle iptal edilen Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 12.25 itibarıyla tekrar çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale Boğazı sabah saat 08.00 itibarıyla yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yoğun sisin ardından görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle beraber saat 12.25 itibarıyla tekrar açıldı. Öte yandan sis nedeniyle geçici olarak iptal edilen Lapseki- Gelibolu feribot seferleri yeniden başlatıldı. - ÇANAKKALE

