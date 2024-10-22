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Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Köydes Projelerini İnceledi

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Köydes Projelerini İnceledi
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Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Köylere Hizmet Götürme Projeleri kapsamında yaptığı incelemelerde içme suyu hattı çalışmalarını ve su deposunu ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Çanakkale Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu Köydes Projeleri kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Köylere Hizmet Götürme Personeli ile birlikte İlyasağa Çiftliği Köyünde yapımı devam eden İçme Suyu Şebeke hattındaki çalışmaları, Etili Gurup Suyu 3. kısım isale hattını inceledi. Kaymakam Dr. Nebioğlu, Göle Köyünde vatandaşlarla ve çocuklarla bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi. Çekiçler Köyüne İl Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynaklı alınan su deposunun yerinde incelemesi yapıldı. İncelemeler esnasında İlyasağa Çiftliği Köyü Muhtarı Aydın Demir, Etili Gurup Suyu Başkanı Göle Köy Muhtarı İdris Tetik ve Çekiçler Köy Muhtarı Adem Özay hazır bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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