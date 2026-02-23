Haberler

Çan'da yeni atanan din görevlilerine sarık ve cübbe giydirme merasimi düzenlendi

Çan'da yeni atanan din görevlilerine sarık ve cübbe giydirme merasimi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve yeni başlayan din görevlileri için sarık ve cübbe giydirme merasimi düzenlendi. Törende İlçe Müftüsü Ergün Çelik, yeni din görevlilerine başarılar diledi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve yeni başlayan din görevlileri için sarık ve cübbe giydirme merasimi düzenlendi.

İlçeye atanan hocaların mesleki heyecanına ortak olmak ve görevin manevi sorumluluğunu vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen programda Çan İlçe Müftüsü Ergün Çelik, yeni meslektaşlarına sarıklarını takıp cübbelerini giydirerek, yeni görev yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Program, yapılan duanın ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden 'İBB dosyasıyla birleşsin' talebi

CHP kurultay davasında ara karar! Kritik İBB dosyası hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Göle düşen otomobilin sürücüsü öldü

Otomobil göle düştü: Yaşlı adam boğularak can verdi