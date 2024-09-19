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Çan'da trafik kazası: 2 yaralı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu, yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı.

Çan'da trafik kazası: 2 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'den Çan istikametine seyir halinde olan 41 SK 481 plakalı otomobil, Hurmaköy sapağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. Araçta bulunan 2 kişi yoldan geçen araçların sürücüleri tarafından araçtan çıkarılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralıların birisi hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Diğer yaralı ise 112 sağlık ekipleri tarafından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çan'da trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜVEN ŞAHİN - Yerel

Çanakkale Otomobil Güvenlik 3-sayfa Sağlık trafik Yerel Çan

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