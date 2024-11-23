Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşananlar yürekleri ısıttı. Bir kadının çamurlu ayakkabısını çıkarıp markete girmesiyle gösterdiği duyarlı davranış takdir topladı.

"ÇALIŞANLAR TEMİZLİYOR, HAK GEÇMESİN"

İznik ilçesinde Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markete alışverişe giden Reyhan Fındık, zeytin toplarken çamurlanan ayakkabılarını kapı önünde bıraktı. Çoraplarıyla markette alışveriş yapan Fındık, "Market kirlensin istemedim. Sonuçta buradaki çalışanlar temizliyor. Hak geçmesin" dedi.

Fındık'ın bu hareketi takdir toplarken, market çalışanları da duyarlı davranışı sebebiyle Fındık'a teşekkür etti.