Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek'ten şehit ailesi ve gaziye ziyaret

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaymakam Gizem Çiçek, ilçe kurum amirleriyle birlikte şehit Ali Karaman'ın ailesi ile gazi Haluk Sönmez'i ziyaret etti. Şehit ailesinin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Kaymakam Çiçek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederken, gazi Haluk Sönmez ve ailesiyle de bir araya gelerek gösterdikleri fedakârlığın millet için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ

Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, ilçe kurum amirleriyle birlikte aziz şehidimiz Ali Karaman'ın kıymetli ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Çiçek, ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehidimiz Ali Karaman rahmet ve minnetle anıldı.

KAHRAMAN GAZİ HALUK SÖNMEZ DE ZİYARET EDİLDİ

Program kapsamında kahraman gazi Haluk Sönmez de evinde ziyaret edildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gazi ve ailesiyle sohbet eden Kaymakam Çiçek, gösterdikleri fedakârlığın milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.

DEVLETİN VEFA ANLAYIŞINA VURGU

Çamlıhemşin Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen ziyaret, devletin şehit aileleri ve gazilere verdiği değerin ve vefa anlayışının güçlü bir göstergesi olarak takdir topladı.

Haber: Yavuz Günay

Kaynak: Haberler.com