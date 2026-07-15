Elazığ'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Camilerde Mevlit Okutuldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Elazığ'daki camilerde şehitler için mevlit okutuldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sürüyor. Bu çerçevede Elazığ'daki camilerde şehitler için mevlit okutuldu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ile son buldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı