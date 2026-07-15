Elazığ'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Camilerde Mevlit Okutuldu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Elazığ'daki camilerde şehitler için mevlit okutuldu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da anma etkinlikleri devam ediyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Elazığ'daki camilerde şehitler için mevlit okutuldu.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sürüyor. Bu çerçevede Elazığ'daki camilerde şehitler için mevlit okutuldu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ile son buldu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı