Haberler

İmamın cemaate telefon tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da bir cami imamı, çalan cep telefonları nedeniyle cemaate uyarılarda bulundu. İmam Mehmet Ay, namaz sırasında telefonların kapatılmasını isteyerek, dikkat dağınıklığına yol açan müziklerin yerine daha sakin sesler önerdi.

Bartın'da cami imamı Mehmet Ay, camide çalan cep telefonları nedeniyle cemaate tepki gösterdi. İmam Ay, "Kimisinin telefonlarında 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor. Namaz kılarken olmuyor" diyerek, telefonların ya da zil seslerinin kapatılmasını istedi.

Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağı Çamlı Köyü Camii İmam Hatibi Mehmet Ay, akşam namazı için camiye gelen cemaatten bazılarının çalan telefonları nedeniyle vaazda bulunarak, telefon zil sesi konusunda cemaati uyardı. İmam Ay, "Son zamanlarda çok sık yaşanmaya başladı. Telefonlarımız camide susmuyor. Camiye ya da sohbet meclislerine girmeden önce telefonlarımızı sessize alalım. Huşu içerisinde namazımızı kılalım, sohbetimizi edelim. Bazen çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Kimisinde 'Bartın çiftetelli' kiminizde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor. Namaz kılarken olmuyor. Dikkat dağınıklığı oluyor. Biraz ters düşüyor. Dikkatli olalım lütfen. O yüzden zil sesi ayarlarken, güzel kuş sesi olur, yağmur sesi olur, böyle güzel şeyler koyun. En güzeli sessize almak ama çiftetelli gibi farklı müzikler koymaktansa, kuş sesi, yağmur sesi gibi güzel şeyler koyalım ki sessize almayı unuttuğumuzda kuş sesi duyalım" diye konuştu.

Kısa vaazdaki uyarıların ardından imam ve cemaat, telefon zil sesi çalmadan akşam namazını eda etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

