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Çamdere Köyü'nde Anneler Günü Etkinliği: Öğrenciler Annesini Sesinden Tanıdı

Çamdere Köyü'nde Anneler Günü Etkinliği: Öğrenciler Annesini Sesinden Tanıdı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Çamdere Köyü Ortaokulu'nda, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler annelerini seslerinden tanımaya çalıştı. Duygusal ve komik anların yaşandığı etkinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyü Ortaokulu öğrencilerinin Anneler Günü dolayısıyla oynadığı "Anne seni seviyorum" oyunu ile anneler çocuklarını seslerinden tanımaya çalıştı. Duygusal ve eğlenceli anların yaşandığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sincik'in Çamdere Köyü Ortaokulu Müdürü Veysi Güneri, öğretmenlerden Filiz Akkuş ve Mehmet Esen tarafından Anneler Günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında bazı öğrencilerin anneleri okula davet edilerek onlarla "Anne seni seviyorum" oyunu oynandı. Okula gelen anneler "Anne seni seviyorum" diye seslenen öğrencilerin arasında kendi çocuğunu tanımaya çalıştı. Duygusal anların da yaşandığı etkinlikte zaman zaman komik anlar da yaşandı.

Çekilen videonun okulun sayfasında paylaşılması ile video sosyal medyada adeta gündem oldu. Binlerce kişinin paylaştığı video büyük beğeni kazandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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