Camdan çıkarak kayıplara karışan Uğur'dan haber alamayan ailenin sesine Bakan Çiftçi kulak verdi

Hatay'da evin camından çıkarak kayıplara karışan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'dan 74 gündür haber alamayan yakınlarının sosyal medya paylaşımlarına cevap veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Süreci yakından takip ediyorum, rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin" dedi.

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, 3 yıl önce psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanmaya başlamıştı. Çalışkan, 19 Şubat günü sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısının evinde penceredeki sinekliği parçalayıp evden ayrıldı ve sırra kadem bastı. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. Sahadaki taramalarda taş üzerinde Çalışkan'ın; elbiseleri, telefonu ve cüzdanı ile terliği bulundu. Günlerdir süren arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmaması üzerine çalışmalar durduruldu. Geride kalan 75 günde Uğur'dan gelecek umutlu haberi bekleyen aile kendi imkanlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp gencin ağabeyi Tarık Çalışkan, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntüyle İçişleri Bakanı Mustafa Çifçti'ye seslendi. Ağabey Çalışkan, "Lütfen biz karanlıktayız, lütfen bize bir ışık olun, bize ışığınızı yakın. Günlerdir perişanız "sözleriyle kardeşinin bulunması için yardım istemişti. Sosyal medya paylaşımını gören İçişleri Bakanı, söz konusu paylaşım üzerinden ailenin paylaşımına cevap verdi.

Bakan Çiftçi paylaşımında, "Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum, rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Lütfen bize bir ışık yakın, bizi görün ve duyun"

Kayıp kardeşinden 74 gündür haber alamayan ağabey Tarık Çalışkan, "Kardeşim Uğur, 19 Şubat'tan bu yana kayıptır. Günlerdir acı çekiyoruz. Günler geçti, haftalar geçti bir açıklama yok, sonuç yok. Uğur nerede peki, Uğur'a ne oldu ve neden bulamıyoruz. Uğur'un elbisesi bulundu ama Uğur neden bulunamadı. Lütfen sizden rica ediyorum. Bir insanlık görevi olarak görmenizi istiyorum ve hem kamuyu hem de basın; bakın, sorun ve sorgulayın. Lütfen Uğur'a ne oldu, Uğur nerede? Kesinlikle kardeşim bipolar hastası değildir. Kesinlikle kardeşime konulan bir tanı yoktur. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Buradan İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Sayın Mustafa Çiftçi; Lütfen biz karanlıktayız, lütfen bize bir ışık olun, bize ışığınızı yakın. Günlerdir perişanız, hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Uğur'un elbisesi bulundu ama Uğur bulunamadı. Lütfen bize bir ışık yakın ve bizi görün ve duyun. Burada bir anne, bir baba, bir aile, perişan durumda. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı