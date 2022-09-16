Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çamalan köyünün adı, vatandaşların isteği üzerine değiştirildi

Yerel Haberler

Çamalan köyünün adı, vatandaşların isteği üzerine değiştirildi

Yörükler tarafından 16. yüzyıldan önce kurulan Çamalan köyünün adı, köylülerin isteği üzerine tarihteki ilk ismi olan "Alabarda" olarak değiştirildi.

Yörükler tarafından 16. yüzyıldan önce kurulan Çamalan köyünün adı, köylülerin isteği üzerine tarihteki ilk ismi olan "Alabarda" olarak değiştirildi.

Vali Ali Çelik ve Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Tavşanlı ilçesine bağlı olan köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ali Çelik, iletilen tüm taleplerin karşılanmasından dolayı kendisine teşekkür eden köylülere, "Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ceyda Çetin Erenler Milletvekili Tavşanlı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title