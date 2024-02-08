Çaldıran'da 31 yaşındaki kadın hasta için helikopter havalandı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti olan 31 yaşındaki kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Çaldıran ilçesine bağlı Toprakseven Mahallesi'nde baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti olan 31 yaşındaki hasta, olumsuz hava şartları nedeniyle karayoluyla hastaneye taşınamadı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. Hasta kadın, kısa sürede bölgeye ulaşan ambulans helikopterle Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine sevk edildi.